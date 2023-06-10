عمرو أديب : عارف إن التجار بيكرهوني .. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإمارات وضعت سياسة جديدة للتسعير تمنع زيادة أسعار 9 سلع أساسية، بالإضافة إلي أن الإمارات قامت بتثبت أسعار بعض السلع الأخري لمدة عام كامل.

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه يعلم بأن التجار يكرهونه ولا يحبونه، معلقاً "التجار بيقولوا انت مش عارف احنا بنصرف قد ايه وبنخسر قد ايه .. وانت متعرفش الضرائب علينا كام".

وتابع عمرو أديب، أن هناك إتفاق قام به التجار وهو إذا زادت أسعار السلع في الخارج يتم زيادتها في الداخل، والآن السلع تنخفض في الخارج لماذا لا تنخفض في الداخل ؟