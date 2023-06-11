سفير مصر بالمغرب: الأهلي اشترى تذاكر مباراة الوداد ووفرها للجمهور وأبناء الجالية

أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن لدينا مندوب دائم من السفارة في كل تدريبات النادي الأهلي قبيل مباراة الوداد المغربي، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر مع البعثة والجهاز الإداري للأهلي من أجل توفير كل المتطلبات ولكن الجانب المغربي يوفر كل شيء.

وأضاف السفير ياسر عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الجانب المغربي يوفر جميع الاحتياجات ولكن لا توجد طلبات من الجانب الأهلي أكثر من المعتاد، مؤكدا أن الجانب المغربي يلبي كل الطلبات.

جماهير الأهلي

وأشار ياسر عثمان، إلى أن هناك أعداد من جماهير الأهلي وصلت اليوم، وهناك جماهير ستصل غدا عليها جمهور، مفيدا بأن النادي الأهلي يشتري تذاكر ويوفرها للجمهور وأبناء الجالية والتذاكر ستكون متاحة اليوم وغدا.