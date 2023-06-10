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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راحت عند صاحبتها.. الأمن يكشف تفاصيل تغيب طالبة عن منزلها بالمرج

فتاه
فتاه

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة). 

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب كريمته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30 /5 /2023  ، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة ، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها ، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك القاهرة خلافات عائلية شرطة المرج منطقة المرج

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