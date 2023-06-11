التعليم العالي: البحث العلمي أفضل معيار للتصنيف والتطوير

أكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة، أن السياسة الموضوعة منذ عام 2013 بداية من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي هو العمل على ملف التعليم العالي وتطويره، موضحة أن التقدم في هذا الملف يتطلب وضع سياسات ومبادئ خاصة.

وأضافت الدكتورة عبير الشاطر، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه تم وضع سياسات خاصة بالطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريب، فضلا عن السمعة الأكاديمية والجزء الخاص بالبحث العلمي، مؤكدة أن البحث العلمي أكبر معيار يظهر نتائجه في تصنيف تطور التعليم.

التعليم العالي

وتابعت: "المنظومة بالكامل لها سياسات يتم العمل عليها منذ سنوات، وفي التعليم العالي نهتم بجودة المحتوى والبرامج وفي اتجاهات جديدة وأنماط من الجامعات وإتاحة التعليم لفئات مختلفة"، لافتة إلى جودة الدراسات البحثية ضمن أي محاور لإنجاح ملف التعليم العالي.