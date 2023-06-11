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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 11-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجّل  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023

وجاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك  مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

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سعر الدولار ينخفض عالميا وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ومع بداية معاملات اليوم الأحد استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023 في البنوك العاملة داخل السوق المصرية بدون أي تغيير.


وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.


أقل سعر 


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني الأهلي QNB،المشرق،العربي الافريقي الدولي، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الأهلي المتحد، الإسكندرية".


أعلى سعر


بلغ أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
وبلغ ثاني أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.
 

تراجع في البورصة العالمية

 

وانخفضت مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لينخفض بنسبة 0.6% ويسجل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق تداولات الأسبوع بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين.

وتراجع مستويات الدولار يأتي في ظل التصحيح السلبي الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاع وصلت به لأعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين ونصف، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما يحد من قوة الدولار.

أما عن العائد على السندات الحكومية فقد استمر في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بالرغم من التذبذب، ليسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر ارتباطاً بتغير الفائدة بنسبة 2.1%.

 

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 يونيو، انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6164 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 161 عقد.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 239 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 165 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تراجع الطلب على عقود البيع وهو ما يعكس الاستقرار الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه القادم.

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