بـ26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوطه قريبا

يشهد الجنيه المصري استقرار أمام الدولار منذ عدة أشهر، في ظل التصريحات الواردة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبعض أعضاء الحكومة بأن الجنيه مقدر بأقل قيمته أمام الدولار، موضحا في مايو الماضي، أن أزمة الدولار سوف تحل عبر زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر، وبذلك يعود الجنيه إلى قيمته الحقيقة، وتتفق هذه التصريحات مع تصريحات محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والذي أكد مؤخرا، أن الأزمات التي يعاني منها المستثمرين، في مقدمتها أزمة الدولار، يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام، ويكمن الحل الأبرز في برنامج الطروحات وغيره.

وأوضح أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بأكثر من 10%، والدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا وإلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر مرة أخرى.

سعر الدولار بين 24 و26 جنيه

تتفق هذه التصريحات مع آخر تقارير جولدمان ساكس، الصادر أواخر أبريل الماضي، حول تقديرات للجنيه المصري، ويرى التقرير أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 25%، وذلك بسبب التخفيضات المتعددة لقيمة العملة، فيما شهد الجنيه أواخر مايو الماضي ارتفاعا نسبيا أمام الدولار في السوق الموازية، حيث انخفض من مستويات 40 جنيها إلى مستويات 37 جنيه، مع توقعات تأجيل الدولة أي خطوة لتحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه لبعد انتهاء السنة المالية الحالية لاحتواء عجز الموازنة.

أما عن قيمة الدولار السوقية حاليا، فهي حوالي 30.92 جنيها، ووفقا لمعهد التمويل الدولي، وهو أحد المؤسسات المالية التي تضم أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في العالم، فإن قيمة الجنيه العادلة فبراير الماضي، بين 24 و26 جنيه للدولار، ما يعني أن سعر الصرف الحالي يشهد زيادة غير عادلة في قيمة الدولار أمام الجنيه.

ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين، أن التضارب في تقدير سعر الجنيه، جاء بسبب حساب معدل السعر الحقيقي، بجانب ميل بعض المؤسسات المالية لاستخدام معدلات تضخم أعلى من المعدلات الرسمية المعلنة، لتسعير العملة، ما لا يدع مجالا للشك بأنه الجنيه مقدر بأقل من قيمته، حيث أنه بالنظر إلى سعر الصرف ومعدلات التضخم طوال العام الماضي، وبنفس المعدلات في المتوقعة مستقبلا، فإن الدولار مقوم بأعلى من قيمته مقابل الجنيه.

ويتفق الخبراء بأن قيمة الجنيه الحقيقة، تظل مصطلحا أكاديميا، طالما امتدت أزمة السيولة الدولارية، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استنفذ العملات الأجنبية في البنوك، حيث تراجعت السيولة الدولارية، وزادت الفجوة بين القيمة العادلة والقيمة السوقية.

الطروحات الحكومية تخفف الأعباء

أما عن التوقعات المستقبلية بشأن قيمة الجنيه أمام الدولار، فقد نجحت مصر من خلال التعجيل بتنفيذ صفقات بعض الطروحات الحكومية، في تخفيف الضغط على سندات الدين المقومة بالدولار، لتؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعدم صحة المزامع الخاصة بالتخلف عن الالتزمات، وهذا ما أكده تقرير لوكالة بلومبرج.

وأكد التقرير أن سندات الدين المقومة بالدولار، كانت أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة خلال يومي التداول الماضيين، حيث تراجعت السندات، الأطول أجل استحقاقها مؤخرا إلى حوالي 50 سنتًا مع صعود الدولار، وانخفضت تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين، وهذا التحسن تحرك بشكل أساسي مدفوعا بتسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال الشهر الماضي، نجحت مصر في طرح وبيع حصة نسبتها 10%، من شركة المصرية للاتصالات، وبانتظار مزيد من الطروحات في عدة قطاعات بينها البترول والنقل، وتعمل الحكومة على طرح شركتي صافي ووطنية، فيما عين البنك المركزي مستشارا عالميا لعملية طرح المصرف المتحد المملوك له.

مصر توفي بسداد التزاماتها

وقال جوردون باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقره لندن، لبلومبرج، إن هذا عزز توقعات "محفزات الخصخصة الإيجابية التي تتحقق قريبا، وتم البناء على هذا "أكثر قليلا" بأن مصر لا يُتوقع أن تتخلف عن السداد عندما يحين أجل استحقاق الالتزامات خلال العامين المقبلين، وربما دفع قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بوضع تصنيف مصر تحت المراجعة للخفض، إلى تحرك صانعي القرار في مصر لتحريك برنامج الطروحات لنهاية الخط، وفقا للمحلل.