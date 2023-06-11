محمود أبو الركب: إنزاجي تفوق على جوارديولا.. والصيام التهديفي وراء خسارة الإنتر

أكد المعلق الرياضي محمود أبو الركب، أحقية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وقال محمود أبو الركب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المان سيتي استحق التتويج بالبطولة رغم عدم ظهوره بشكل مميز خلال المباراة النهائية.

وتابع أبوالركب، إن الصيام التهديفي وراء خسارة إنترميلان دوري أبطال أوروبا، كما أن النيراتزوري يملك حلولا أقل من السيتي لكنه قدم مباراة كبيرة .

وتابع محمود أبو الركب: " إنزاجي تفوق على جوارديولا بمراحل، الإسباني بيب جوارديولا ليس مدربا عظيما لكنه رائع ، وتقييم جوارديولا بشكل منطقي يحدث عندما يمر بظروف تشبه إنزاجي مدرب الإنتر ".

وأردف: جوارديولا يساعد على تطوير اللاعبين تحت قيادته، والسيتي فريق عملاق واستحق التتويج بالثلاثية ، وهالاند مازال بحاجة إلى الوقت مع مانشستر سيتي وقادر على الظهور بشكل أفضل مستقبلا".