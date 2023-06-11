محمد رمضان: 3 أسباب تجعلني نمبر وان على الساحة

حرص الفنان محمد رمضان على الظهور في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع برنامج et بالعربي.

أبرز تصريحات محمد رمضان

بنام الوقت اللي المفروض الإنسان ينامه بس على وقت متقطع

بشتغل على أغنية مع مغني روماني شهير وأنا براهن عليها أنها هتكون ناجحة

رد فعل الناس على ركوبي للجمل في أمريكا عجبني

حلقت شعري بسبب فيلم ع الزيرو والدور بيتطلب دا

في الفيلم وفي حياتي الاستايلست هما اللي بيساعدوني في اللوك بتاعي

احنا بندرس موضوع الجزء التاني بتاع جعفر العمدة بشكل جدي

الواحد يبقى نمبر وان بالاخلاص في العمل ورضا الوالدين والثقة في الله

عندي تصوير غنوة في جاميكا وعندي شوية حفلات برا في موناكو ولندن

يارب فيلم هارلي ينجح في المنصات زي ما نجح في السينما



سبب خروج فيلم ع الزيرو من منافسة عيد الأضحى

وسبق وأن أعلنت شركة العدل جروب خروج فيلم ع الزيرو لـ النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، من منافسة موسم عيد الأضحى المقبل.

وكتبت العدل جروب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها.

وتابعت: ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.

محمد رمضان يكشف عن أجره

وعلى صعيد آخر، كشف الفنان المصري محمد رمضان عدة مفاجآت خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه ضيفي، المذاع على شاشة الشرق.