القاهرة 33 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 يونيو 2023.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :



العظمى الصغرى:



القاهرة 33 -23

الإسكندرية 28 - 20

الإسماعيلية 34 - 23

الغردقة 36 -26

أسوان 40 - 29

سوهاج 37 - 27

المنيا 35 - 24



