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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توضح تفاصيل خطة تطوير القطاع الرياضي.. فيديو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات ، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

وكشفت إدارة جامعة حلوان إلى أن الجامعة تناقش ضرورة  عمل مجلس مشترك بين الكليتين،  توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام امكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان مؤتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.

كما أعلنت جامعة حلوان ضرورة الاهتمام باستثمار امكانيات الكليات الرياضية لدينا، وهي من أقدم و أعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معدا ومؤهلا لسوق العمل المحلي والدولي.

وقد كشفت ادارة جامعة حلوان كافة التفاصيل الخاصة بالتطوير عن طريق فيديو يوضح  التطوير بالقطاع الرياضي بالجامعة عبر هذا الرابط : https://fb.watch/l58-k1ElJX/?mibextid=Nif5oz

الأندية الرياضية إدارة جامعة حلوان التربية الرياضية Jobs Education

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