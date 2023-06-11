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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاعتماد والرقابة الصحية تبحث توحيد الجهود العربية في مجال جودة الرعاية الطبية

صدى البلد

 بحث الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال زيارته لجناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بملتقى صحة افريقيا في نسخته الثانية، مع الدكتور محمد العبد العالي، نائب وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود ما بين هيئة الاعتماد المصرية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

 

وناقش الجانبان فرص التعاون مع مختلف جهات الاعتماد العربية لعمل شهادة اعتماد عربية موحدة معتمدة عالميا خاصة بجودة الرعاية الصحية على مستوى الدول العربية.

 

واستعرض نائب وزير الصحة السعودي تجربة وزارة الصحة السعودية في العلاج عن بعد والمشروع الوطني للمستشفى الافتراضي والذي يعد احدى المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم خدمات صحية افتراضية ذات جودة لمواطني المملكة.

 

وفي ذات الإطار، أشار الدكتور احمد طه إلى عمل الهيئة على إصدار معايير منظمة للتطبيب عن بعد مؤكدا أن التطبيب عن بعد أصبح واقعا لا مفر منه وهو ما اثبتته تجربة العالم مع جائحة كوفيد- ١٩

 

وفي سياق متصل، ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،  مع المستشار عبد الله الحمداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمداني ومستشار  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، سبل التعاون المشترك مع القطاع الصحي بالسلطنة حيث اتفق الجانبان على  الاستعانة بكوادر وخبرات هيئة الاعتماد المصرية في اعداد المعايير الصادرة عن GAHAR لمختلف أنواع المنشآت الصحية والترويج لها في منطقة الخليج العربي، وأهم نقاط الارتكاز في برامج التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية في القطاع الطبي وعلى رأسها البرامج التي تستهدف القيادة ونشر ثقافة الجودة في مختلف المستويات داخل المؤسسة الصحية.

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