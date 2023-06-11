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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حقق خلال 9 سنوات نقلة نوعية في مختلف المجالات

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، مؤكدا أن الرئيس السيسي بذل جهودا حثيثة لتحقيق التنمية والتعمير في جميع القطاعات من أجل النهوض بالبلاد.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن الرئيس السيسي حرص منذ توليه الحكم على توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين ولاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، ولعل أهمها مباردة "حياة كريمة" التي جاءت للنهوض بحياة المواطنين في المناطق الأكثر فقرا واحتياجا.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة: القيادة السياسية حرصت على رفع البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات، فضلا عن رفع كفاءة المنظومة الصحية من أجل تقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن الرئيس السيسي حرص على توطيد علاقة مصر بالدولة الخارجية من خلال الجولات  والزيارات المستمرة التي يقوم بها ولعل آخرها جولته الأفريقية والتي تستهدف تعزيز وترسيخ دور مصر المحوري في القارة السمراء ومن أجل التعاون  مع دول القارة في مختلف المجالات.

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