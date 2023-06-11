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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد غضب رئيس مجلس النواب.. وزير المالية يحضر الجلسة العامة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط ، وزير المالية

حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الحضور إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب اعتراض رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على غيابه في بداية الجلسة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أبدى اعتراضه على تغيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الجلسة العامة اليوم والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

 

وقال رئيس البرلمان: وزيرة التخطيط اعتذرت عن الحضور بسبب مهمة، بينما تغيب وزير المالية عن أهم واجب له وهو حضور جلسة الموازنة.

 

وأكد رئيس البرلمان، أن أهم واجب على وزير المالية، هو حضور مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحسابات الختامية.

 

من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، مؤكدا أن وزير المالية كان حريصا على الحضور ، إلا أن لديه ارتباط مع مؤسسة دولية عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: سيكون موجود خلال 10 دقائق.

 

بينما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: كان يجب عليه ترتيب الفيديو كونفرانس في موعد آخر، متابعا: هذه الجلسة مقدسة لكي بيبين للشعب كله بياناته وردوده على الخطة.

 

وأكد رئيس البرلمان، أن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في أولوية الأولويات، قائلا: وكان يجب عليه تأجيل الاجتماع.

الدكتور محمد معيط وزير المالية الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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