عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار باليمن والتوصل لحل سياسي

الاجتماع الوزاري
الاجتماع الوزاري لمجلس دول الخليج العربي

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العرب، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الوزاري لمجلس دول التعاون -في بيان له- بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت في صنعاء في 8-13 أبريل 2023م، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار.

وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود.

كما رحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

ورحب المجلس بتدشين الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث شملت المشاريع التي تم إطلاقها افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب، للمساهمة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وما جاورها، وذلك بعد أن تم تجهيزه بـ (2187) من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت (270)سريراً، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بهدف رفع مستوى المطار وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة. وافتتاح 4 مدارس نموذجية حديثة، ضمن (31) مدرسة موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، في إطار (52) مشروع ومبادرة تنموية في قطاع التعليم.

الاستقرار في اليمن التعاون لدول الخليج الحكومة اليمنية المملكة العربية السعودية مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون لدول الخليج مجلس القيادة الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

أنقرة تغرق.. تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع فيضانات قوية

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. عضو العفو الرئاسي يطالب بإنشاء مفوضية للتداول الحر للمعلومات

كارثة نووية.. اكتشاف شظايا قذيفة أمريكية في بركة تبريد محطة زابوريجيا |تفاصيل

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى مسئول أمن وطالبة وافتهما المنية

شاهد| إقبال جماهير الوداد لحضور لقاء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

الصحة: توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ 845 حاجا في مطار القاهرة الدولي

الزمالك اليوم.. مفاوضات مع الضرائب بشأن الديون.. أزمة البحث عن بديل مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

سعر صادم لفستان الطاووس.. الهام شاهين تثير الجدل بإطلالة مثيرة للجدل

فى دقائق طريقة عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة

أعراض سرطان العظام .. علامات تحذيرية تسبب كوارث

فيديو

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

عاصفة جديدة تضرب البلاد في هذا موعدها.. واستقرار طقس اليوم

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ