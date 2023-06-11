تطوير المحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير.. دلوقتي تقدر تزوره| تفاصيل

تسعى الدولة إلى استعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية وجميع الطرق المحيطة بها، فاتخذت القيادة السياسية خطوات هائلة في الارتقاء بالطرق المحيطة بتلك الأماكن، ودائما تسعى الحكومة إلى الاهتمام بالمواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة، ومسئولى المكتب الاستشارى عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وفى مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأن يجرى البدء خلال الأيام المقبلة، فى تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف على الفور، مشيرا إلى أهمية أن يظهر المتحف والمناطق المحيطة به فى أبهى صورة مع قرب الافتتاح، حيث إن هذه المنطقة ستكون واجهة سياحية متميزة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو المكتب الاستشارى المخطط العام لأعمال تنسيق المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بما فى ذلك أجزاء من طريق القاهرة- الفيوم الصحراوى حتى التقاطع مع طريق الواحات، بطول 6 كيلومترات، وأجزاء من طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوى حتى مطار سفنكس، بطول 35 كيلومترا، والطريق الدائرى حتى التقاطع مع المنصورية، بطول 2.6 كيلومتر، والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بطول 1.7 كيلومتر.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير طريقى مصر الإسكندرية الصحراوى، ومصر الفيوم، فتطرق العرض إلى جهود إزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبى الطريق، وإزالة أى أسوار معدنية على جانبى الطريق.

دور إيجابي لتطوير المحاور حوله

ويقول الدكتور حسن المهدي، أستاذ الطرق والنقل والمرور بهندسة عين شمس، إنه يتم تطوير منطقة المتحف المصري بالكامل، وسيكون له دور إيجابي في تخفيف السيولة المرورية، ودور أيضا في تعظيم المتحف المصري الكبير، بالاضافة إلى المظهر الحضاري حول المتحف.

وأضاف المهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطور الطرق والمحاور حول المتحف تساعد على سهولة وصول الزوار إلى المتحف، سواء كانت سياحة داخلية أو خارجية، وكان لابد من تطوير شبكة الطرق حول المتحف.

وفي هذا السياق، قال وزير النقل: في ضوء قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، قامت وزارة النقل بتكثيف الأعمال السطحية لمحطات: المتحف المصري الكبير، والرماية، والأهرامات، إذ بلغت الأعمال السطحية لهذه المحطات 70%.

وعرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الجاري تنفيذها في نطاق المتحف المصري الكبير، ويشمل ذلك تطوير وتوسعة المسافة من طريق الإسكندرية -الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات (وصلة الواحات)، وتوسعة النفق الحالي وإنشاء نفق جديد (صحاري الأهرام)، ورفع كفاءة كوبري 9 د من وصلة الواحات حتى مطلع محور المريوطية مروراً بأعلى الطريق الصحراوي.

صرح حضاري يؤكد قدرة المصريين

والجدير بالذكر، أن المتحف المصري الكبير صرح حضاري ضخم ،يؤكد على عظمة وقدرة المصريين على صنع الماضي والحاضر والمستقبل ، لتنير شعلة جديدة تنطلق من مصر عاصمة التاريخ فى العالم لتقدم لملايين السائحين حوالي 56 ألف قطعة أثرية فريدة من نوعها أبرزها مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون الشهيرة وقناعه الذهبي.

تحول جغرافي في البنية التحتية يبهر من يزور منطقة المتحف المصري الكبير والتى تخطت نسبة الانجاز فيه قرابة 95% ، لينتظرها ملايين السائحين ووكلات السفر ومنظمى الرحلات بشغف لادراجها على برامجهم السياحية ، خاصة أنه من المقرر تنظيم حفل عالمي بحضور رؤساء وملوك العالم ، لتكون بمثابة حملة دعائية مجانية يتناقلها وسائل الاعلام المحلية والدولية لتتحدث عن الحضارة المصرية التى تقع تحت سقف المتحف.