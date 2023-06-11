مقرأة كبار القراء برواية ورش بمسجد الإمام الحسين .. الثلاثاء

تعقد وزارة الأوقاف مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بعد غد الثلاثاء 13 / 6 / 2023م برئاسة د. عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.

وعضوية كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت ، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ الشيخ أحمد تميم المراغي ، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ عزت راشد ، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ كارم الحريري ، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي.



والتلاوة من قوله تعالى: "‌لَقَدْ ‌سَمِعَ ‌اللَّهُ ‌قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" [آل عمران: 181].

