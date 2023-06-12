الشوباشى: السيسى قدم معجزات.. ولولا 30 يونيو لعشنا في كابوس

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ، إن الأمر كن سيكون بمثابة كابوس لو لم تقم ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنه يوجد إيمان من الشعب بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الثورة هي نقطة ناصعة البياض في تاريخ مصر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قدم إنجازات تعتبر معجزات، وأن الله هو حامي مصر لأنها كانت مأوى العائلة المقدسة، وتجلى الله على جبل الطور، كما أن لها تاريخ، جعل الغرب يصفها بفجر الضمير.

أيقظ الوعي بشدة

وتابعت، أن الرئيس السيسي أيقظ الوعي بشدة بإمكانيات إفريقيا وإمكانيات التعاون بين بلادها في منطقة بعيدة عن أي توتر، مؤكدة أن الدول الإفريقية تدرك دور مصر لأنها لم تكن طامعة يومًا في أي دولة.