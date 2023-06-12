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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيك الأناناس
طريقة عمل كيك الأناناس

كيك الأناناس من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك الأناناس فيما يلي.....

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طريقة عمل كيك البلح|بمذاق لا يقاوم

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طريقة عمل صينية مسقعة يوناني|جديدة وغير تقليدية


مقادير كيك الأناناس


(الكراميل)
كوب سكر
١٠٠جرام زبدة
(الكيك)
2كوب دقيق
٤ملعقة كبيرة سكر
4بيض
3/4كوب زبدة ذائبة
ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
علبة كمبوت أناناس
ربع كوب ماء كمبوت
عصير أناناس 


طريقة تحضير كيك الأناناس


(لعمل الكراميل)
في صينية الكيك نضع الزبدة والسكر ونذوبهم حتى يتكون الكراميل ثم نضع كمبوت الأناناس
(لعمل الكيك)
في الخلاط نضع البيض والدقيق والسكر والفانيليا والزبدة والبيكنج بودر ونخفق جيداً ثم نضيف ماء الكمبوت ونستمر في الخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صينية الكيك "التي يوجد بها الكراميل وكمبوت الأناناس" ثم ندخله الفرن على درجة حرارة من 180-190 لمدة 35 دقيقة وبعد خروج الكيك من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نقوم بتخريم الكيك ونضع عليه عصير الأناناس ثم نقلبه على ستاند التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
 

كيك الأناناس طريقة عمل كيك الأناناس مقادير كيك الأناناس طريقة تحضير كيك الأناناس عصير أناناس

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