طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

كيك الأناناس من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك الأناناس فيما يلي.....



مقادير كيك الأناناس



(الكراميل)

كوب سكر

١٠٠جرام زبدة

(الكيك)

2كوب دقيق

٤ملعقة كبيرة سكر

4بيض

3/4كوب زبدة ذائبة

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

علبة كمبوت أناناس

ربع كوب ماء كمبوت

عصير أناناس



طريقة تحضير كيك الأناناس



(لعمل الكراميل)

في صينية الكيك نضع الزبدة والسكر ونذوبهم حتى يتكون الكراميل ثم نضع كمبوت الأناناس

(لعمل الكيك)

في الخلاط نضع البيض والدقيق والسكر والفانيليا والزبدة والبيكنج بودر ونخفق جيداً ثم نضيف ماء الكمبوت ونستمر في الخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صينية الكيك "التي يوجد بها الكراميل وكمبوت الأناناس" ثم ندخله الفرن على درجة حرارة من 180-190 لمدة 35 دقيقة وبعد خروج الكيك من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نقوم بتخريم الكيك ونضع عليه عصير الأناناس ثم نقلبه على ستاند التقديم ويقدم بالهنا والشفا.

