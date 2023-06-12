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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: التتويج باللقب جاء نتاج مجهود وتعب من الجميع

صدى البلد

أبدي محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، في ملعبه بكازابلانكا، وذلك عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1، وأكد أفشة أن التتويج باللقب جاء نتاج مجهود وتعب كل أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني ودعم جماهيري كبير.

 

وحرص أفشة على توجيه التهنئة إلى جماهير الأهلي قائلًا: «جمهور الأهلي دعمنا بشكل كبير على مدار الموسم داخل مصر وخارجها. جمهور الأهلي في كل مكان دائمًا يقف خلفنا ويساهم في تتويجنا بكل البطولات».

 

وتابع أفشة: «عندما خسرنا اللقب في العام الماضي قلت وقتها إن الأهلي عندما يقع يعرف جيدًا كيف يقف من جديد ويستعيد انتصاراته وبطولاته، وأقول لمن لا يعرف ذلك فليرجع للتاريخ».

 

وأضاف أفشة قائلًا: «نحترم جميع وجهات النظر ونتقبل الانتقادات، ولكننا نعرف قدرنا جيدًا ونرد في الملعب دائمًا».

 

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