دموع معلول.. بالشماريخ فرحة لاعبي الأهلي مع الجماهير بعد التتويج بأرض الملعب

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو النادي الأهلي، علي الاحتفال برفقه جماهير النادي، من داخل استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتفاعل الجماهير بشكل كبير مع احتفال اللاعبين.

واحتفل لاعبو النادي الأهلي بالشماريخ، وتبادل الهتافات مع الجماهير، والتصفيق، كما سيطرت دموع الفرحة علي بعض لاعبي النادي الأهلي احتفالًا بالتتوبج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.



وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.

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