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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يبحث مع وزيرة البيئة الإماراتية تطورات الأوضاع الإنسانية في بلاده

صدى البلد

 بحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري والوفد المرافق لها، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها خاصة على الأطفال، وذلك في إطار الدعم الإنساني الإماراتي للتخفيف من الآثار الإنسانية للمتضررين من الشعب الأوكراني.


وأعرب الرئيس الأوكراني، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمها الإنساني المتواصل للشعب الأوكراني، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، منوها بالدور الفاعل للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.


من جانبها، نقلت وزيرة البيئة الإماراتية تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للرئيس الأوكراني.


وفي سياق متصل، ناقشت وزيرة البيئة الإماراتية مع السيدة الأولى حرم الرئيس الأوكراني رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية أولينا زيلينسكا، الدعم الإماراتي الإنساني لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية، وتم عرض مشاريع تأهيلية جديدة لإعادة بناء المستشفيات وترميم المدارس المتضررة، إلى جانب الاطلاع على مستجدات أحد المشاريع التي تعكف عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية"، والتي دعمتها الإمارات بـ 4 ملايين دولار لبناء 10 مبان تحتضن نحو 100 طفل.


وأعربت السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، عن شكرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الإنساني والإغاثي منذ بداية الأزمة للشعب الأوكراني واللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، وأثنت على الدور المحوري لدولة الإمارات في تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.


من جانبها، أكدت مريم المهيري، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها تواصل جهودها الإنسانية على الساحة الأوكرانية، من خلال تقديم 2500 جهاز كمبيوتر لمساعدة الطلاب في التعليم عن بعد ومواصلة دراستهم بما يسهم في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة، انطلاقا من قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية وتقديم العون والمساعدة لشعوب العالم كافة وفي مختلف الظروف.
 

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