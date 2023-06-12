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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لاعبو المنتخب يتوافدون على مطار القاهرة استعدادا للسفر لخوض مباراة غينيا

صدى البلد


بدأ لاعبو منتخب مصر الأول، في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للمغادرة إلى المغرب لخوض مباراة غينيا الأربعاء المقبل باستاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب، مطار القاهرة الدولي، في تمام العاشرة صباحا، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال صالة 4 المخصصة لرحلات للطيران الخاص. 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. 

وبحسب القائمة المعلنة، فإن اللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

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