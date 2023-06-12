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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تخطط للعودة إلى اليونيسكو.. يوليو المقبل

اليونسكو
اليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي الانضمام مجدداً إليها اعتباراً من يوليو المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إنها خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية، بينما أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في باريس عن قرار واشنطن العودة.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأحد، نقلًا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة أخطرت اليونسكو بقرارها تجديد عضويتها في المنظمة.

وحسب موقع “أكسيوس”، أخطرت الولايات المتحدة، منظمة اليونسكو بقرارها سرًا.

يأتي ذلك، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو في عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما قال دبلوماسيون العام الماضي، إن المنظمة نجحت في ترتيب أمورها الداخلية مما قد يمهد الطريق لعودة واشنطن إلى عضويتها.

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