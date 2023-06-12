بابا الشغلانة| تصريح مثير من أحمد حسن بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن النادي الأهلي يستحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وأن مارسيل كولر المدير الفنى السويسري جعل جميع اللاعبين فى حالة جاهزية كاملة خلال الموسم الحالي، ويحقق العديد من البطولات بسبب العمل الجاد.

وقال أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي هو بابا الشغلانة، والبطل الأول لـ دوري أبطال إفريقيا، ويستحق اللقب عن جدارة واستحقاق، بسبب ما قدمه اللاعبين والجهاز الفني طوال البطولة.

وأضاف أحمد حسن:" الأهلي أمس استطاع أن يحرز الهدف بقدم محمد عبد المنعم فى وقت صعّب كل الأمور على فريق الوداد المغربي، ولكن مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، يستحق التحية والشكر بسبب جاهزية اللاعبين بهذه الصورة البدنية والفنية طوال الموسم.

وتابع:" فى المباريات النهائية لا تنظر للمستويات والأداء بل تهدف فقط التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنك منذ الموسم الماضي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 فى تاريخه.