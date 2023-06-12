عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بابا الشغلانة| تصريح مثير من أحمد حسن بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

صدى البلد

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن النادي الأهلي يستحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وأن مارسيل كولر المدير الفنى السويسري جعل جميع اللاعبين فى حالة جاهزية كاملة خلال الموسم الحالي، ويحقق العديد من البطولات بسبب العمل الجاد.

وقال أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي هو بابا الشغلانة، والبطل الأول لـ دوري أبطال إفريقيا، ويستحق اللقب عن جدارة واستحقاق، بسبب ما قدمه اللاعبين والجهاز الفني طوال البطولة.

وأضاف أحمد حسن:" الأهلي أمس استطاع أن يحرز الهدف بقدم محمد عبد المنعم فى وقت صعّب كل الأمور على فريق الوداد المغربي، ولكن مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، يستحق التحية والشكر بسبب جاهزية اللاعبين بهذه الصورة البدنية والفنية طوال الموسم.

وتابع:" فى المباريات النهائية لا تنظر للمستويات والأداء بل تهدف فقط التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنك منذ الموسم الماضي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 فى تاريخه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

الأرصاد تحذر بشدة من عاصفة رملية غدًا.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

ترشيحاتنا

بابا الشغلانة| تصريح مثير من أحمد حسن بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

اشتري احتياجاتك| البيض بـ 106 جنيهات.. الدواجن 68.. والذهب عيار 18 يسجل 1,997

مشروع الشام الجديد ومذكرات تفاهم.. سر زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر

عقيلة صالح : لا يحق الترشح للانتخاب الرئاسية إلا لليبيين وليس المقيمين

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

بعد حل العطل الفني بجلسات اليوم | استئناف التداول بـ البورصة غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبيع بـ60 مليون جنيه.. قصر على الطراز الفرنسي يشعل السوشيال ميديا| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول اللحوم

توقف عنها وفورا.. هاني الناظر يحذر من 5 عادات نفعلها في الحر

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة في البيت

فيديو

دعمتني.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ تروي تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ