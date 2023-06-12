تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات سفين فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي بعد خسارته بطولة دوري أبطال أفريقيا أمس أمام الأهلي أمس.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" سفين فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي: لن أتقدم باستقالتي بتدريب الفريق.. قدمنا ما علينا وراضي على مستوى اللاعبين ولم يقصر أحد".

و‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.