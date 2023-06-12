عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا بالصين: التنسيق بين موسكو وبكين يعزز النظام العالمي متعدد الأقطاب

روسيا والصين
روسيا والصين

قال السفير الروسي لدى الصين، إيجور مورجولوف، اليوم الاثنين، إن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة العالمية يساعد على تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف السفير الروسي في حفل استقبال رسمي بالسفارة الروسية في بكين بمناسبة يوم روسيا: "من الواضح العلاقات بين روسيا والصين تساعد في تقوية أسس النظام العالمي متعدد الأقطاب"، لافتا إلى أن موسكو وبكين مقتنعان بأنه لا توجد بدائل لمبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة والاعتماد على قواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا بدلاً من أي نظام قائم على قواعد يضعها أحد لا يعرف من يعرف.

وأشار مورجولوف إلى أنه على الرغم من الوضع الدولي المتغير، فإن تطوير العلاقات مع الصين يظل مجالا رئيسيا في السياسة الخارجية لـ روسيا. 

وشدد على أن العلاقات بين البلدين تجاوزت أشكال الحلفاء الضيقة في الماضي، مضيفا: "هناك مواضيع محظورة فيها وليست موجهة ضد دولة ثالثة، وليس لها طابع المواجهة، وهي في الواقع نموذج لكيفية قيام القوى العالمية المسؤولة ببناء العلاقات في القرن الحادي والعشرين.

وشكر السفير الروسي الصين على موقفها المتوازن من التطورات في أوكرانيا، قائلا: "نحن نقدر جهود بكين لتسوية الأزمة وإحلال السلام"، مشيرا إلى أن التغييرات الحالية واسعة النطاق في العالم تشجع روسيا والصين فقط على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

الاتحاد الأوروبي يحدد موعد بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

"ساحة روسيا قريبا".. مدفيديف يلمح لدخول قوات موسكو إلى العاصمة الأوكرانية كييف

الصين موسكو بكين روسيا السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف أوكرانيا النظام العالمي متعدد الأقطاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

بعد تألقه.. تعرف على مصير بيرسي تاو مع الأهلي

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يحدد موعد بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

"ساحة روسيا قريبا".. مدفيديف يلمح لدخول قوات موسكو إلى العاصمة الأوكرانية كييف

كارثة جديدة.. أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد قرب دونيتسك

انفراجة .. الاتحاد الأوروبي يكشف موعد بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

صحيفة أمريكية: الصين تواصل إرسال مكونات الطائرات المسيرة إلى إيران لمساعدة روسيا

متجاهلا الهجوم المضاد .. بوتين يحتفل بـ يوم روسيا ويسلم ميداليات للأبطال

اليابان تضاعف مساعداتها المالية والعسكرية لأوكرانيا.. وتواجه احتجاجات روسيا

وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا أصبحت مستحيلة|فيديو

ترشيحاتنا

الممثل الدائم لجنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تمثل بديلاً لنظام الحوكمة العالمي الحالي

نهائي إفريقي مثير خارج الملعب.. 6 تصرفات غريبة نرصدها بمباراة الأهلي والوداد

في لقائه بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين..مدبولي: نعمل في عدة مسارات لتشجيع الصناعة

نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة لعقد جولة مشاورات سياسية

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح في أستراليا

فيديوهات لا تصدق.. عجوز تعود من الموت أثناء جنازتها في الإكوادور

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

فيديو

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

سماح أنور تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

حبس وغرامة.. هذا ما يحدث مع الغشاشين بالثانوية العامة

تحذير هام من تقلبات جوية في هذا الموعد | ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ