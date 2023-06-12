سفير روسيا بالصين: التنسيق بين موسكو وبكين يعزز النظام العالمي متعدد الأقطاب

قال السفير الروسي لدى الصين، إيجور مورجولوف، اليوم الاثنين، إن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة العالمية يساعد على تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف السفير الروسي في حفل استقبال رسمي بالسفارة الروسية في بكين بمناسبة يوم روسيا: "من الواضح العلاقات بين روسيا والصين تساعد في تقوية أسس النظام العالمي متعدد الأقطاب"، لافتا إلى أن موسكو وبكين مقتنعان بأنه لا توجد بدائل لمبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة والاعتماد على قواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا بدلاً من أي نظام قائم على قواعد يضعها أحد لا يعرف من يعرف.

وأشار مورجولوف إلى أنه على الرغم من الوضع الدولي المتغير، فإن تطوير العلاقات مع الصين يظل مجالا رئيسيا في السياسة الخارجية لـ روسيا.

وشدد على أن العلاقات بين البلدين تجاوزت أشكال الحلفاء الضيقة في الماضي، مضيفا: "هناك مواضيع محظورة فيها وليست موجهة ضد دولة ثالثة، وليس لها طابع المواجهة، وهي في الواقع نموذج لكيفية قيام القوى العالمية المسؤولة ببناء العلاقات في القرن الحادي والعشرين.

وشكر السفير الروسي الصين على موقفها المتوازن من التطورات في أوكرانيا، قائلا: "نحن نقدر جهود بكين لتسوية الأزمة وإحلال السلام"، مشيرا إلى أن التغييرات الحالية واسعة النطاق في العالم تشجع روسيا والصين فقط على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.