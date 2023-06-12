"ساحة روسيا قريبا".. مدفيديف يلمح لدخول قوات موسكو إلى العاصمة الأوكرانية كييف

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، صورة في يوم روسيا، حيث وصف الساحة المركزية في العاصمة الأوكرانية كييف بأنها ساحة المستقبل لـ روسيا.

ميدان نيزاليجنوستي بوسط كييف.. “ميدان الاستقلال”

وكتب مدفيديف، اليوم الإثنين، عبر “تليجرام”، "ميدان نيزاليجنوستي… ساحة روسيا قريباً".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المواطنين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدا أن هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب الروسي.

وقال بوتين في كلمة له في الكرملين “أهنئ الجميع بالعيد، في يوم روسيا! يمثل هذا اليوم استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد لتاريخ لقرون، ويؤكد وحدة شعبنا متعدد الجنسيات، وهو موقف دافئ تجاه الوطن الأم.. هذه المشاعر تلامس كل واحد فينا.. اليوم وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها روسيا، هذه المشاعر توحد مجتمعنا بشكل أقوى، وتدعم أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف: "حب الوطن، والمسؤولية عن مصير الوطن ورثناها من أسلافنا، الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية.. اليوم نحن نقدر وندرك تماما ما تعنيه إنجازاتهم، وتصميمهم الراسخ في الدفاع عن أرضنا، والعمل من أجل ازدهار الوطن والمنفعة العامة".