رغم استبعاده.. أول تعليق من أيمن أشرف بعد تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا

هنأ أيمن أشرف فريق الأهلي بعد تتويج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا .

ونشر أيمن اشرف صورة للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلا :" مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الإدارة والاعبين الرجاله البطولة رقم ١١ ".

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.