عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: خطوة مهنية مهمة

صدى البلد

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

غرفة باسمها.. تصرف إنساني من هاني الناظر للأولى على الإعدادية

txt

لن تتوقع .. سر زيادة وزنك بعد إنقاصه

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

اسمح للكون بإرشادك في قراراتك، وثق في أن كل شيء يعمل لصالحك، احتضان هذا اليوم كفرصة للنمو والاستكشاف.

توقعات برج العذراء عاطفيا

يمكن أن تقودك طبيعتك العملية إلى تحليل كل شيء ولكن حاول اليوم مواكبة التدفق، ثق في أن الكون يقودك إلى حبك الحقيقي ، اترك السيطرة واستمتع بالرحلة.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

خصص وقتًا للرعاية الذاتية وغذي جسمك بالأطعمة الصحية والكثير من الراحة، تذكر أن الاعتناء بنفسك ليس أنانيًا - إنه ضروري لصحتك العامة، حافظ على التزامك بعاداتك الصحية ، وسوف يشكرك جسمك على المدى الطويل.  

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت تشعر بأنك عالق في وظيفتك الحالية، فهذا يوم جيد للبحث عن مسار جديد، قد يكشف اهتمامك بالتفاصيل عن الجواهر الخفية ويساعدك على اتخاذ خطوة مهنية جريئة.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

حان الوقت لإعادة النظر في خططك المالية وخفض النفقات غير الضرورية والبدء في الاستثمار في الأماكن المناسبة، قد تكون طبيعتك التحليلية مفيدة عند اتخاذ القرارات المالية ، ولكن لا تنس أيضًا أن تثق في حدسك. 

برج العذراء برج العذراء عاطفيا برج العذراء وحظك برج العذراء وحظك اليوم برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء برج العذراء وحظك اليوم صحيا برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

ميدو يكشف أسباب خاصة وراء تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

موضوعات متعلقة

غرفة باسمها.. تصرف إنساني من هاني الناظر للأولى على الإعدادية

لن تتوقع .. سر زيادة وزنك بعد إنقاصه

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 : خليك مجازف

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يونيو 2023: استقرار مالي

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 : استغل الفرص

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 12 يونيو 2023: تجنب القرارات المتهورة

برج الجدي.. حظك اليوم الاثنين 12 يونيو 2023: اتخاذ قرارات ذكية

برج الدلو.. حظك اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 : اعطي الأولوية لرفاهيتك

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من الأهلي للرئيس السيسي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات رموز مصر

مليانة حب في عينيهم.. إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات زفافها بصورة مؤثرة

يونس مخيون: الإخوان سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية.. ويستهينون بسفك الدماء

وسط النيران.. مشاهد لتدريبات أبطال الصاعقة تعرض لأول مرة على الهواء| فيديو

قرارات عاجلة من الزمالك بشأن مصير أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحكم على بريطاني أنهى حياة طليقته بمأساوية لسبب صادم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

رسالة مبكية لأم ضحت بنفسها لإنقاذ أبنائها من الموت بعد تحطم طائرة

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ