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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: حدد أولويات إنفاقك

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

برجك اليوم يتنبأ بيوم متناغم ومتوازن قادم، سوف تتألق جاذبيتك الطبيعية في جميع مجالات الحياة، قد تتلقى التقدير والإعجاب بإنجازاتك المهنية، استفد من فترة الحظ هذه وعبر عن حبك لأحبائك، حان الوقت للاستثمار في صحتك ، ويمكن أن تساعدك ممارسات اليقظة على الشعور بالهدوء والتركيز.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل واتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات، السيدات الحوامل ، يجب أن تكوني حذرة مع نتوء طفلك.

برج الميزان اليوم عاطفياً

سيكون لديك محادثات هادفة مع شريكك وإنشاء روابط عاطفية عميقة.  

برج الميزان اليوم مهنيا

ستكون مهارات الاتصال الخاصة بك في أفضل حالاتها وستتلقى التقدير لعملك الشاق، ستشعر بالثقة في قدراتك ، وهو وقت مثالي لبدء مشاريع جديدة أو متابعة أهدافك، ستؤدي الجهود التعاونية مع زملاء العمل إلى النجاح.  

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

كن حذرًا مع نفقاتك وحدد أولويات إنفاقك، ابتعد عن القرارات المتهورة ، وبدلاً من ذلك ، ركز على القيام باستثمارات طويلة الأجل ستحقق عوائد ثابتة

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