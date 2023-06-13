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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بئر صرف صحي يُنهي حياة عامل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة عامل في بداية العقد السادس من العُمر؛ إثر انهيـ.ـار بئر صرف صحي عليه أثناء عمله داخلها في منزله، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، حيث انهارت عليه كمية من الطوب والأتربة، ولفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بوفاة عامل خمسيني داخل بئر صرف صحي بمنزله دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "قناوي ع. م. أ- 50 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال كلاً من شقيقه المدعو "محمد ع. م. أ- 39 سنة- عامل، وزوجته المدعوة نجوى ع. م. أ-41 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء بناء المتوفى المذكور لبئر صرف صحي بمنزله، انهارت عليه كمية من الطوب والأتربة؛ ما أدى إلى وفاته في الحال، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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