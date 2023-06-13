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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يؤجل اجتماع زعيم الناتو للخضوع لعملية جراحية

بايدن
بايدن

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرجأ اجتماعا مع رئيس حلف شمال الأطلسي، وتخطى مناسباته العامة الأخرى، يوم الاثنين؛ للخضوع لعملية جراحية في غضون أيام عديدة.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير، إن 'الرئيس بخير وسيعمل بالتأكيد في مقر إقامته بعد ظهر اليوم'.

وأبلغ بايدن عن ألم في الأسنان، يوم الأحد، مما دفع فريق من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، لإجراء فحص بالأشعة السينية، وعلاج قناة الجذر، وفقًا لرسالة من طبيبة، تم توزيعها على الصحافة.

وكتب الطبيب كيفن أوكونور عن العلاج الذي لم يُكشف عنه من قبل: 'لقد تحمل الرئيس الإجراء جيدًا'. 'لم تكن هناك تعقيدات'.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ، 80 عامًا ، عانى من آلام أكثر، أمس الاثنين ، وتلقى تخديرًا موضعيًا ولم يكن بحاجة إلى نقل صلاحياته إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.

وعلقت زوجة بايدن ، جيل بايدن ، على الإجراء- في حدث لجمع التبرعات لحملة نيويورك- قائلة إنها ذهبت إلى مكتب طبيب الأسنان في البيت الأبيض للاطمئنان على بايدن و 'كان تحت التخدير. لكنه جاء وكان جيدًا . '

وردا على سؤال لتوضيح ملاحظاتها ، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن بايدن خضع ببساطة لتخدير موضعي من أجل الإجراء.

قال أسجير سيغوردسون ، رئيس قسم علاج الجذور في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك ، إن إجراءات قناة الجذر شائعة لعلاج الأسنان المصابة التي تسبب الألم ، خاصة لكبار السن. وقال إن أداء الملايين يتم عرضه كل عام في الولايات المتحدة بمعدل نجاح شبه عالمي.

واضاف سيغوردسون إنه يلزم أحيانًا إجراءين أو أكثر لإزالة أنسجة الأسنان التالفة وحل المشكلة بالكامل. ويمكن أن يؤدي التخدير الموضعي المستخدم لتخدير الألم أثناء العملية إلى صعوبة التحدث لبضع ساعات بعد ذلك.

وتابع سيجوردسون: 'بمجرد أن تعالجها بشكل صحيح ، فإنها ستشفى دون أي مضاعفات'.

وخضع بايدن سابقًا لإجراءات قناة الجذر في التسعينيات ، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ يشرف على جلسات استماع المحكمة العليا لإقرار القاضي كلارنس توماس.

بايدن هو أكبر شخص يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة ، وكان كلا من عمره وصحته محط اهتمام الناخبين حيث يسعى للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في انتخابات عام 2024.

وتم تغيير موعد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وحفل استقبال للموظفين الدبلوماسيين ليوم الثلاثاء. 

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