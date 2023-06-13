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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور مستشار الرئيس.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز التنفسي الخميس المقبل

صدى البلد

تنظم الجمعية المصرية لاورام الجهاز التنفسي والشبكة القوميه لأبحاث السرطان التابعة لأكاديمية البحث العلمى المؤتمر السنوى لاورام الجهاز التنفسي، يوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ بأحد الفنادق الكبري، لمناقشة الجديد في اورام الجهاز التنفسي وطرق الكشف المبكر عن اورام الرئة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن محمد سكرتير الجمعيه المصرية لاورام الجهاز التنفسي ورئيس المؤتمر وأستاذ الصدر بالمعهد القومي للاورام ان المؤتمر يناقش عدد من المحاور تتضمن الاكتشاف المبكر لاورام الرئة وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي فى الاكتشاف المبكر لاورام الرئة

واضاف عبدالرحمن ، أنه من ضمن المحاور التي سيتم مناقشتها أيضا اكتشاف الأورام من عينات الدم باستخدام اجهزه مستحدثة لهذا الغرض وكذلك استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العلاج الجراحي فى مراحل المرض المتعددة لاورام الرئه واستخدام احدث برتكولات العلاج المناعي والموجه.

واشار عبد الرحمن، إلى ان المؤتمر يتضمن ثلاث ورش عملية فى كيفية استخدام السونار فى تشخيص المراحل المرضية لاورام الرئة واستخدام العلاج الاشعاعى المركز كاحد طرق علاج اورام الرئه واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى قراءه الاشعه المقطعيه الخاصة بالرئة.

من جانبها اكدت الدكتورة نهى عوض رئيس الشبكة القومية لأبحاث السرطان ان هناك جلسة خاصة عن البحث العلمى فى مصر وآليات تنفيذ المشروعات البحثيه فى اطار القوانين الجديده المتعلقة بالبحث العلمي خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية والوقاية والدكتور ياسر عبد القادر استاذ علاج الاورام بجامعة القاهرة وعدد من المختصين في مجال البحث العلمي.

الجدير بالذكر أن  المؤتمر يقام تحت رعاية اكاديميه البحث العلمي ويشارك فيه نخبة من الخبراء الامريكيين وسيضم المؤتمر على مدار يومين ثلاثين متحدثا وأربعمائة متخصص فى مجال علاج اورام الرئة.

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