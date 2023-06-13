عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 ضحية على الطريق.. القصة الكاملة لـ حادث ميكروباص الصف| صور

حادث ميكروباص الصف
حادث ميكروباص الصف

تصدر حادث ميكروباص الصف محركات البحث، اليوم الثلاثاء، عقب اصطدامه بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة ما بين طريق الكريمات «الطريق الصحراوي الشرقي» ومدينة الصف بالقرب من بوابات مدينة حلوان.

قتل 3 مصريين في قطر.. اعترافات مبلط سيراميك: احتضنوني بالغربة وغدرت بهم

قصة مروعة في الجيزة.. علاقة محرمة تكشف لغز أجزاء جسد «مشمش»|صور

القصة الكاملة لحادث ميكروباص الصف 

وقع حادث مميت على الطريق الدائري الإقليمي اليوم، حين إصطدمت سيارة ميكروباص في طريقها إلى إحدى قرى مدينة الصف جنوب الجيزة، بسيارة تريلا متوقفة من الخلف، وهو ما نتج عنه مصرع 15 شخصا وإصابة شخصين آخرين جراء الحادث، وتهشم الميكروباص تماما على الركاب بداخله.

حادث ميكروباص الصف
حادث ميكروباص الصف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف، ووقوع ضحايا ومصابين جراء الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

طالما وصلت للأب والأم خلاص.. حنان: جوزي ساب الشغل ومبقاش عاجبه حاجة

بلاغ جديد من زوجة حسن شاكوش ضده | تفاصيل مثيرة

جايب واحدة البيت.. مريم تطلب الخلع: بيقولي ده مساج

مفاجأة في حريق شقة العمرانية.. والضحايا محامية وشقيقتها الطالبة |القصة الكاملة

مصرع 15 شخصا في حادث ميكروباص الصف

وبالإنتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، حيث إصطدم الميكروباص اثناء قدومه على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابات حلوان، بسيارة نقل بمقطورة متوقفة، مما نتج عنه تهشم الميكروباص تماما على الركاب، ومصرع 15 شخصا وإصابة شخصين آخرين.

 

حادث ميكروباص الصف

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث ميكروباص الصف، حيث تم نقل الجثامين إلى ثلاجات مستشفيات الصف وأطفيح، تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، ونقل المصابين بعد تبين أنهم سيدتين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجرى تسيير الحركة المرورية على الطريق، ورفع حطام السيارة الميكروباص.

التحريات: ميكروباص الصف إصطدم بالتريلا

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، والتعرف على هوية الجثامين من متعلقاتهم الشخصية تمهيدا لتسليم الجثامين إلى ذويهم، وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة التي قررت إنتداب فريقا للإستماع إلى أقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك، ولجنة فنية لفحص الميكروباص، وكذا مناظرة جثامين المجني عليهم في الحادث، وصرحت بدفن الجثامين عقب صدور التقرير الطبي عن إصاباتهم التي أدت إلى وفاتهم، وكذا الإستماع لأقوال سائق السيارة النقل.

ميكروباص ميكروباص الصف حادث الصف الكريمات الدائري الاقليمي حادث ميكروباص الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

عاجل.. مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل على الدائري الإقليمي بالجيزة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

ضحية الأهلي.. أزمة تضرب الوداد بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

عاجل.. مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل على الدائري الإقليمي بالجيزة

ضحية جديدة لـ السيلفي.. وفاة طالب غرقا في ترعة بـ منشأة القناطر

طالما وصلت للأب والأم خلاص.. حنان: جوزي ساب الشغل ومبقاش عاجبه حاجة

بلاغ جديد من زوجة حسن شاكوش ضده | تفاصيل مثيرة

جايب واحدة البيت.. مريم تطلب الخلع: بيقولي ده مساج

ميكروباص طائش يصطدم بسور الدائري ويقتل شخصين في الجيزة

مفاجأة في حريق شقة العمرانية.. والضحايا محامية وشقيقتها الطالبة |القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الري: توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإدارة الموارد المائية بكينيا

تعزيز الاستثمار الزراعي في سيناء لتوفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق

عكس التوقعات.. جنرال أمريكي يصدم الغرب بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

وزير الري: الإسراع في حفر 12 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية بالكونغو

رحيل الطالب الاول بالشهادة الابتدائية للمكفوفين بالغربية

وزير التجارة العراقي: توجيهات بتعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين خاصة من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

به فرن لا ينطفئ منذ 3 قرون ..حكاية أقدم مطعم في العالم

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

صارت شابة بملامح مختلفة| شاهد الطفلة جنا عمرو في سن العشرين .. صور

لسبب صادم.. اعتداء وحشي على طفلة أمام مطعم شهير بنيوزيلندا

فيديو

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر .. واستقبالهم 24 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ