15 ضحية على الطريق.. القصة الكاملة لـ حادث ميكروباص الصف| صور

تصدر حادث ميكروباص الصف محركات البحث، اليوم الثلاثاء، عقب اصطدامه بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة ما بين طريق الكريمات «الطريق الصحراوي الشرقي» ومدينة الصف بالقرب من بوابات مدينة حلوان.

القصة الكاملة لحادث ميكروباص الصف

وقع حادث مميت على الطريق الدائري الإقليمي اليوم، حين إصطدمت سيارة ميكروباص في طريقها إلى إحدى قرى مدينة الصف جنوب الجيزة، بسيارة تريلا متوقفة من الخلف، وهو ما نتج عنه مصرع 15 شخصا وإصابة شخصين آخرين جراء الحادث، وتهشم الميكروباص تماما على الركاب بداخله.

حادث ميكروباص الصف

حادث ميكروباص الصف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف، ووقوع ضحايا ومصابين جراء الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

مصرع 15 شخصا في حادث ميكروباص الصف

وبالإنتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، حيث إصطدم الميكروباص اثناء قدومه على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابات حلوان، بسيارة نقل بمقطورة متوقفة، مما نتج عنه تهشم الميكروباص تماما على الركاب، ومصرع 15 شخصا وإصابة شخصين آخرين.

حادث ميكروباص الصف

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث ميكروباص الصف، حيث تم نقل الجثامين إلى ثلاجات مستشفيات الصف وأطفيح، تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، ونقل المصابين بعد تبين أنهم سيدتين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجرى تسيير الحركة المرورية على الطريق، ورفع حطام السيارة الميكروباص.

التحريات: ميكروباص الصف إصطدم بالتريلا

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، والتعرف على هوية الجثامين من متعلقاتهم الشخصية تمهيدا لتسليم الجثامين إلى ذويهم، وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة التي قررت إنتداب فريقا للإستماع إلى أقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك، ولجنة فنية لفحص الميكروباص، وكذا مناظرة جثامين المجني عليهم في الحادث، وصرحت بدفن الجثامين عقب صدور التقرير الطبي عن إصاباتهم التي أدت إلى وفاتهم، وكذا الإستماع لأقوال سائق السيارة النقل.