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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالما وصلت للأب والأم خلاص.. حنان: جوزي ساب الشغل ومبقاش عاجبه حاجة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

تحولت حياة حنان فجأة وبعد 14 سنة زواجا إلى جحيم على يد زوجها، فمن منزل الزوجية إلى محكمة الأسرة في بولاق الدكرور، حيث أقامت دعوى خلع من زوجها، وذلك بسبب قيامه بسبها ومعاملته غير الطبيعية لها.

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زوجة تطلب الخلع من زوجها

قصة زواج حنان من زوجها أشرف دامت قرابة 14 عاما، إلا أنه في الشهور الأخيرة ترك عمله ووقعت الزوجة فريسة له، فأصبح ينفعل عليها على أبسط الأمور في المنزل، وعلى حد قولها «مبقاش عاجبه حاجة، كل صغيرة وكبيرة شتايم واعتراض وخلاص»، حتى قررت وضع حد لهذا وتقدمت لمحكمة الأسرة لرفع قضية خلع عليه للتخلص منه.

وقالت حنان في قصتها مع زوجها: «أنا عندي 42 سنة وجوزي أشرف أكبر مني بـ 3 سنين، واتجوزته وأنا عندي 28 سنة، هو كان زميلي في الشغل، وفضل التعامل بينا حوالي 3 سنين في الشغل عادي وإننا زملاء فقط لكن ممكن نتكلم مع بعض وإحنا ماشيين من الشركة لحد المترو مثلا عشان نروح، وبعدها قالي أنا عايز أتقدم لك، وفعلا اتقدم».

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حنان: معترض على الصغيرة والكبيرة

وتابعت: «أهلي وافقوا عليه وبدأنا نجهز البيت واتجوزنا بعد سنة خطوبة، وفضلت ساعتها مكملة في شغلي حوالي 4 سنين وبعدها سبت الشغل عشان البيت وعشان كنت خلفت ابني الكبير، وبعدها مسئولية البيت بدأت تكبر وأشرف كان راح شركة تانية، والدنيا اتغيرت، وفضلنا حوالي 5 سنين أوضاعنا كويسة والبيت كويس ومفيش مشاكل».

وأضافت حنان: «من كام شهر فاتوا أشرف ساب شغله في الشركة وبدأ يدور على شغل تاني ومن ساعتها وأنا في مشاكل، قعد لي في البيت، وكل شوية تفاصيل غريبة يطلع بيها، يصحى الصبح يقولي ليه المفرش ده كده ومش معمول كده، ليه السجادة دي محطوطة هنا، واعتراض على الأكل والشرب والشقة، واعتراض على تربيتي للأولاد، واعتراض على طريقتي ولبسي، أهو أي حاجة مش عاجباه وخلاص».

واختتمت حنان حديثها قائلة: «وفي يوم أشرف دخل لقيته بيزعق وخلاص ومش فاهمة حاجة معينة أو سب وشتايم بالأب والأم، قولتله طالما وصلت لكده أنا مش جارية عندك، قالي اللي تحبيه هي محصلة بعضها بس أنا معنديش طلاق، أخدت العيال ومشيت وأختى كلمته ولا عبر حد فينا، روحت رفعت عليه قضية خلع».

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