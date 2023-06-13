إنقاذ يد رجل إطفاء بريطاني من البتر

عاد رجل إطفاء، كان يعتقد أن حياته المهنية انتهت، عندما شوهت يده في حادث مرو ، إلى العمل بعد أن تمكن الأطباء من إنقاذ طرفه عن طريق تخيطها داخل بطنه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أُجبر أنتوني سيوارد ، البالغ من العمر 27 عامًا، على ترك الخدمة عندما "تحطمت منه" آلة غير محمية في مصنع للمنسوجات حيث كان يعمل أيضًا.

رجل الإطفاء المصاب

وأوضحت الصحيفة، أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا كان يخشى أن يفقد يده اليسرى.

لكن الجراحون ذوي التفكير السريع تمكنوا من إنقاذيده باستخدام تقنية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى عن طريق تخيطها داخل بطنه وإنشاء "جيب" لإبقاء يده على قيد الحياة لمدة ثلاثة أسابيع.

قال أنتوني، الذي عاد الآن إلى دوره كرجل إطفاء: "كنت أرغب دائمًا في مساعدة الناس ولذا كانت خدمة الإطفاء شيئًا كنت مهتمًا به".

اصابة رجل الاطفاء

وأضاف: “كل يوم مختلف، إنه عمل صعب ولكنه رائع، ولكن في البداية كان علي أن أعمل في وظيفة جانبية أيضًا - عندما تعرضت لحادث في أحد المصانع”.

وتابع: “تم سحق يدي وفقدت كل قوة قبضتي والبراعة.. لقد كانت إصابة خطيرة في نزع القفاز، كان عليهم إجراء أربع عمليات جراحية على يدي، ولكن كان ذلك فقط عندما قال الجراح إنه سيضطر إلى بتر أطراف أصابعي التي أدركت أنني لن أكون رجل إطفاء مرة أخرى”.