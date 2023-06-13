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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من بوتين بشأن الهجمات الأوكرانية على منطقة بيلجورود

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستحل مشكلة الهجمات الأوكرانية على منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا ومناطق أخرى.

وأوضح بوتين في حديث مع المراسلين العسكريين، أنه لا توجد قوات معادية في منطقة بيلجورود أو أي مناطق أخرى سوي حرس الحدود الروسي والقوات المسلحة.

وأضاف: "لا شك في أنه لا يوجد شيء جيد في ذلك، وأوافق على أنه كان من المفترض أن نتوقع أن العدو سيتصرف مثل هذه التصرفات ويوجه ضرباته في المناطق الحدودية وسيكون مستعدا بشكل أفضل".

 وأشار الرئيس الروسي إلى أن مشكلة الهجمات التي يقوم بها العدو على المناطق الحدودية ستحل بطريقة أو بأخرى كما قلت.

وعلى جانب آخر، أعلن فلاديمير شدانوف، رئيس الإدارة المحلية في بلدة شيبيكينو، أن أكثر من 2000 منزل وشقة تضررت في بلدة شيبيكينو بمنطقة بيلجورود المتاخمة لـ أوكرانيا نتيجة لهجمات القصف التي شنتها القوات الأوكرانية.

وأوضح شدانوف عبر قناته على تليجرام، أن أكثر من 2000 منزل وشقة تضررت في منطقة بلدة شيبكينو معظمها في المدينة.

ولفت إلى أنه تضررت بشدة ثلاثة مجمعات سكنية و34 منزلًا خاصًا، وسيقرر الخبراء ما إذا كان يمكن ترميمها أو لا.

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