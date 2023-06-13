6 أسماك قرش تحاصر سائحين بأحد الشواطئ في ولاية ألاباما.. صور

سارع مجموعة من قائدي القوارب للخروج من الماء عندما سبحت ستة أسماك قرش بالقرب منهم في المياه الضحلة بولاية ألاباما الأمريكية.

رست المجموعة البحرية بالقرب من جزيرة شهيرة في أورانج بيتش، ألاباما، عندما اقتربت منهم عائلة من أسماك القرش ذات رأس المطرقة.

6 قروش تحاصر عدد من السايح بأحد الشواطئ في ولاية ألاباما

شاركت ميريديث بيري، التي صورت الحدث عن قرب على هاتفها، اللقطات على Facebook.

في البداية ، يمكن رؤية الرجل يسبح نحو قارب بينما تتبعه مجموعة من أسماك القرش المفترسة عن كثب.

6 قروش تحاصر عدد من السايح بأحد الشواطئ في ولاية ألاباما

فيما ظهرت أسماك القرش بينما يخرج الناس من القوارب القريبة هواتفهم لتسجيل اللحظة النادرة، وتجول أسماك القرش ذات رأس المطرقة في جزيرة روبنسون ويضرب أحدها الماء وهو يندفع نحو المياه المفتوحة.

ويمكن سماع بعض الأطفال الصغار وهم يتحدثون إلى آبائهم في حالة من الإثارة.