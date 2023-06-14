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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تستدعي 100,000 سيارة سبورتاج بسبب مشاكل الفرامل

كيا سبورتاج 2023
كيا سبورتاج 2023

أعلنت شركة كيا الكورية عن استدعاء 98,944 سيارة من طراز كيا سبورتاج، وذلك بسبب وجود مشاكل تتعلق بالفرامل.

 

أدرك صانع السيارات الكوري لأول مرة وجود مشكلة في الولايات المتحدة ، عندما تم تقديم تقرير معلومات الجودة في يناير 2023، وتمت ملاحظة المشكلة لأول مرة بفضل رمز مشكلة التشخيص. 

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كيا سبورتاج 2023

تسبب تسرب فراغ في معزز الفرامل في حدوث احتراق بسيط في محرك سيارة سبورتاج 2023.

 

قررت كيا التحقيق في المشكلة ووجدت أن وجود فجوة في غلاف معزز الفرامل قد تسمح للحجاب الحاجز بالخروج من موضعه، مما يؤدي في النهاية إلى تسرب الفراغ، واكتشف صانع السيارات في تحقيقه أن ما يصل إلى 73 شخصًا قد اشتكوا من دواسة الفرامل الصلبة بسبب هذه المشكلة.

كيا سبورتاج 2023

في هذا الوضع، قد يضطر السائق فجأة إلى استخدام قوة أكبر بكثير من المعتاد على دواسة الفرامل من أجل إبطاء السيارة، ويمكن أن يكون لذلك تأثير زيادة مسافات التوقف، ناهيك عن زيادة خطر وقوع حادث.

 

على الرغم من أن 73 شخصًا قد أبلغوا عن تعرضهم لهذه المشكلة، إلا أنها لم تؤد إلى وقوع حوادث أو إصابات أو وفيات ، وفقًا لتقارير كيا في الوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

 

ستبدأ كيا في التواصل مع مالكي سبورتاج 2023 في 21 يوليو ، لتطلب منهم إحضار سياراتهم إلى وكيل قريب.

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