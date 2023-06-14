تامر حسنى يحيي حفلا في تونس.. غدا

يحيي الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا فى تونس غدا وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشدو تامر حسنى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى تونس ولعل من أبرزها “عيش بشوقك” و"سى السيد" و"ابقى نفسى" إلى جانب عدد من أغانيه الحديثة.

تامر حسنى وفيلم تاج

انتهى الفنان تامر حسني، من تصوير فيلمه الجديد “تاج”، وحرصت المخرجة سارة وفيق، على توجيه رسالة له من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت "سارة"، “شكرا من كل قلبي على دعمك وثقتك فيا.. شكرا على تعبك ومجهودك الجبااااااار اللي عملته في الفيلم.. شكرا على دقتك ومثابرتك واجتهادك وكل حاجه عملتها عشان فيلم تاج يطلع بالشكل اللائق بجمهورك الكبير.. من أول كتابتك للفيلم لحد آخر يوم تصوير”.

وتابعت:"شكرا إنك بتحترم جمهورك وبتقدمله كل جديد.. أنت ميجا ستار مش من فراغ.. أنت أكتر واحد قابلته في حياتي بيحب شغله وبيخلصله.. عشان كده إن شاء الله ربنا هيكرمك بنجاح الفيلم.. ونجاح كل شغلك.. معنديش كلام يوفيك حقك والله يا تيم".

واختتمت:"وأخيرا لازم جمهورك يعرف إنك مابتنيمناش كلنا.. ربنا يكرمك بكرمه الواسع ويفرحك وينجحك وينجحنا معاك يا أجمد سوبر هيروووووو يا تاج يا جاااااااامد".

ومن جهته، نشر الفنان تامر حسني، صورًا من كواليس تصوير فيلم “تاج”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر تامر حسني برفقه فريق عمل الفيلم، وعلق كاتبًا: “أجمل روح مع أخواتي وحبايب قلبي فريق فيلم تاج، يلا استعدوا في جديد كل شوية إن شاء الله”.

الفيلم من المقرر عرضه في أكثر من 80 قاعة عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الاوروبية وامريكا، بأوقات قريبة من بعضها".

فيلم تاج من إنتاج سلسلة "السوبر هيروز" في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.