عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن ضمن رعاية غير القادرين خلال مايو الماضي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 39 ألف و987 مواطنًا، من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» خلال شهر مايو 2023، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وبدورها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

واحد جاهز والتاني مفاجأة.. شوبير يعلن عن بديلي حمدي فتحي في الأهلي

الصفقة انتهت.. شوبير يكشف تطورات جديدة عن رحيل نجم الأهلي

قلب شتوي.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة طقس اليوم

ناقد رياضي: أوسوريو يُطيح بنجم الزمالك خارج حساباته

أبوالمعاطي زكي: الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

ترشيحاتنا

رئيس شركة تنمية الريف يحصد جائزة الإنجاز المؤسسى بقمة مصر للأفضل 2023

استعدادا لكأس أمم إفريقيا .. موعد سفر المنتخب الأولمبي للمغرب

محمود محيي الدين يناقش مع مسئولين أوروبيين سبل تنفيذ مخرجات ومبادرات COP27

قانوني: السرعة في إعدام قاتل نيرة أشرف يحقق الردع.. والتنفيذ في ميادين عامة مرفوض

240 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

عاشق للفول المصري.. السفير التركي بالقاهرة في شوارع المحروسة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري؟.. تعرف ما قالة قمصان عن كولر

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش ىعرف إني بتصور

تشعر بالإرهاق والتعب.. احذر نقص هذا الفيتامين

فيديو

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ