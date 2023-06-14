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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أحدث شراكة استراتيجية لتطوير سوق الإلكترونيات في مصر وأفريقيا

صدى البلد

شهدت القاهرة مؤتمرا صحفيا لتوقيع شراكة جديدة بين “جوميا” و"راية"، تعد هي الأولى من نوعها، لتعزيز سوق الإلكترونيات محلياً وإقليمياً، وتوسيع نطاق خدماتهما وقاعدة عملائهما.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز مجالات التجارة الإلكترونية، والتصدير، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، بمصر ونيجيريا، و توفير الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار تنافسية مدعومة بطرق السداد المختلفة؛ كالدفع بالتقسيط، وعبر البطاقات الائتمانية، ونقداً، لتناسب جميع شرائح المجتمع.

وتعد الشراكة التى جاءت تحقيقا لتصدير المنتجات المحلية وتحفيز البائعين لعرض منتجاتهم وتسويقها في الدول الأجنبية، خاصة في أفريقيا، وكذلك مساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد، ما يعود بالنفع على البائعين وأيضا على الدولة المصرية.

وأيضا خلق فرص كبيرة للشركات المصرية في القارة الأفريقية، وتعزيز تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج. 

‏يأتي ذلك فى ظل التطور الكبير الذي تشهده البلاد داخليًا وخارجيًا بهدف خلق بيئة جاذبة لنمو أعمال التجارة الإلكترونية في السوقين المصرية والأفريقية.

 

 

 

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