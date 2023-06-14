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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: نرغب فى توقيع بروتوكول تعاون مع أفريقيا الوسطى استجابة لاحتياجات مواطنيها

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بآرثر برتراند وزير المياه بجمهورية أفريقيا الوسطى .

وأعرب الدكتور سويلم على رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية إستجابة لاحتياجات المواطنين بدولة أفريقيا الوسطى .

وأشار الدكتور سويلم أن مصر تقدم المركز الاقليمى للتدريب التابع للوزارة كأداة لتدريب الأشقاء الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية ، وذلك إيمانا من مصر بأهمية رفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الإفريقية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة أفريقيا الوسطى لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

ومن جانبه أشار آرثر برتراند أن معظم الدول الأفريقية تواجه تحديات عديدة كنتيجة للتغيرات المناخية الأمر الذى يستلزم التعاون المشترك فى هذا المجال ، مشيرا لرغبة بلادة فى التعاون مع مصر فى مجال إعادة إستخدام المياه وحصاد مياه الأمطار .

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IMG-20230614-WA0121
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IMG-20230614-WA0117

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