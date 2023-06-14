الرئيس السيسي لـ مدير جلسة مؤتمر الشباب: إدي المستشار محمود فوزي فرصة

استعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، سير العمل داخل جلسات الحوار الوطني.

وطلب مدير الجلسة، في المؤتمر الوطني للشباب من المستشار محمود فوزي، إنهاء كلمته بعد انتهاء المدة المخصصة له للحديث.

وقاطع الرئيس السيسي، مدير الجلسة، وطالب باستمرار المستشار محمود فوزي في استكمال حديثه.

وقال الرئيس السيسي "المستشار محمود فوزي بقاله سنة وأكتر بيتعذب في جلسات وعمل ممتد، ومش هيقدر في 5 دقائق يقول كل حاجة عن الحوار الوطني، واديله فرصة يوضح".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في محافظة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، كما تفقد الرئيس الجامعة التكنولوجية ببرج العرب.