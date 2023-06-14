السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "المشوار" خلال المؤتمر الوطني للشباب

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان “المشوار” والذي حمل شعار "مرحبا بالانتقادات بشرط أن تكون بمعلومات"، يأتي ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والوطني للشباب.

وتناول الفيلم مجموعة من إنجازات الدولة للعديد من المشروعات التي تم إنجازها خلال فترة الرئيس السيسي وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بزيارة لقرية الأبعادية في البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة.

والتقي الرئيس، عددا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة وحشد جماهيري من الشباب المتطوعين بالمحافظة.