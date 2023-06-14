العراق .. القبض علي عميد كلية لهذا السبب

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية ، الأربعاء، أمر استقدامٍ بحق عميد كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل.

وبحسب بيان للهيئة؛ فقد أوضحت نزاهة أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام عميد كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل الحالي، بتهمة قيامه بترشيح أطباء حديثي الاختصاص، ورفع أسمائهم؛ لغرض تنسيبهم من وزارة الصحَّة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من الأطباء أصحاب الشكوى"، مُبيِّـنةً أنَّ ترشيحهم؛ بالرغم من مُدَّة خدمتهم القليلة، تمَّ خلافاً للضوابط.



وأوضحت الهيئة أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام عميد الكليَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".