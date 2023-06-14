الذهب نزل.. انخفاض سعر المعدن الأصفر اليوم وعيار 21 بـ2255 جنيها

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحي عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء أجازة العيد أو بعدها.
يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، والتي بينت انخفاضا شديدا للمعدن الأصفر.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,577 شراء 2,600 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,362 شراء 2,383 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,255 شراء 2,275 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,933 شراء 1,950 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,503 شراء 1,517 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,289 شراء 1,300 جنيه
سعر الذهب
الاونصة بيع 80,149 شراء 80,860 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,040 شراء 18,200 جنيه
الكيلو بيع 2,577,143 شراء 2,600,000 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.