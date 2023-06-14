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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تثبيت سعر الدولار لعدم زيادة الأسعار على المصريين..اعرف الحكاية

الدولار
الدولار

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية عن طريق تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار والعمل على زيادة الصادرات المصرية وخفض المستلزمات التى يتم استيرادها من الخارج لتوفير الدولار.

 

 زيادة دعم الصادرات 

واكد “بدراوى” لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الحكومة ان تقوم بعدة امور حتى تستطيع السيطرة على الازمة الحالية اهمها تشجيع مناخ العمل والاستثمار زيادة دعم الصادرات ومعدل الفوائد على النشاط الصناعي لزيادة الإنتاج والتصدير محتاج يزيد وتفعيل برنامج احلال محل الواردات هناك اجراءات اتخذها الدولة ولكن حتى الان ليست بالقوة المطلوبة فيجب تغير السياسة النقدية مختلفة واجراءات من البنك المركزي بالاضافة الى اتاحة استقبال للدولار للبنوك بغض النظر عن مصدر الدولار.

تثبيت سعر الدولار فى البنوك

وعن سعر الدولار قال عضو مجلس النواب، إنه على حسب تاكيد الرئيس إنه لن يتم رفع سعر الدولار مره اخرى خلال الفترة المقبلة لتجنب رفع اسعار السلع والمنتجات على المواطنين، قائلا:" انه عدم رفع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ليس دلاله على وجود فائض من الدولار فى البنك المركزى ولكن هو عبارة عن تحجيم فقط".

 

وتابع النائب حديثه ان وجود الدولار اهم من سعره فهو عرض وطلب فعند وجود فائض دولاري فى البنك المركزى سوف يتم خفض سعر الدولار مباشرة فوجود الدولار أهم من تثبيت سعره فى البنوك.

تصريحات الرئيس السيسى بشأن تاثير سعر الصرف السلبي على الدولار:

الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدورلار على المواطن

 لابد من مواجهة الأزمة الحالية بتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار ونعمل على زيادة الصادرات المصرية بالدولار، وخفض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج

الدولة تسير بسعر صرف مرن، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري بجب التدخل.

نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

الدولة المصرية لن تتقدم خطوة إلا بالعمل على تقليل الفجوة الدولارية، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة النقدية الصادرات المصرية المؤتمر الوطني النشاط الصناعي تقليل فاتورة الاستيراد

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