عزة مصطفى: نعم لدينا مشاكل لكن الفكرة في طريقة حلها.. فيديو

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة والمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.



وأضافت عزة مصطفي، خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، أن :«فكرة الدولة ليست سهلة، التنظير سهل، لكن المسؤولية ميحسهاش غير اللي اشتغل في مناصب مهمة».



وأضافت أن الدراما انتصرت اليوم بعد موافقة الرئيس السيسي على تعديل قانون الوصاية، موجهة الشكر لصناع مسلسل تحت الوصاية.



ولفتت إلى أن الدولة المصرية لديها مشكلة في الصحة والتعليم، لكن لا يجوز أن نستخدم نماذج لدول أخرى، مضيفة: «نعم لدينا مشاكل لكن الفكرة أن إزاي تحل المشكلة ديه».



