السيسي عن الإنفاق من الموازنة لإنشاء العاصمة الإدارية: "هو الدكتور معيط معاه حاجة"

قال الرئيس السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرًا من الدول إلى السؤال عن كيفية تحقيق ذلك، رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق.

الرئيس السيسي هو الدكتور معيط معاه حاجة

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: "الموضوع كله كان أفكار، فالعاصمة الإدارية بدأت فكرة، وبدأنا تعظيم القدرات، وأدخلنا المكينة، كي تكون الدولة المصرية في مستوى إداري متقدم"، وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحداً من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية، مشددا: "لا مادفعناش فى العاصمة، وهل دفعنا جنيه للموازنة فى العلمين؟.. والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة، هو الدكتور معيط (وزير المالية) معاه حاجة".

كما أكد الرئيس السيسي، أن الشعب المصري تحمل الظروف الاقتصادية بشكل كبير، وأضاف "عمري ما قلت كلام معسول، وأنا مقلتش إن الأمور خضراء ومعايا صفايح العسل وبطرمانات الزبدة".

وتابع الرئيس السيسي "قلت إن البلد دي عايزة شغل من نار على طول، والكلام ده قلته على طول"، وأكمل "أنا ماخدعتش المصريين، وقلت معايا كل حاجة حلوة"، "أنا قلت إننا عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح كل يوم".